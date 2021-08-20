Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. Его поместили под стражу.

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Мужчина совершил 2 разбойных нападения

В Киеве в июле 2020 года произошли разбойные нападения на кредитные учреждения в Голосеевском и Деснянском районах. Начальник ГУНП в Киеве Иван Выговский рассказал, что схема преступлений была аналогичной: человек заходил в помещение и угрожал сотрудникам предметом, похожим на оружие.

В Голосеевском районе нападающий забрал из кассы финансового учреждения около 30 тысяч гривен. Через 2 недели он совершил разбойное нападение на другое заведение, но ничего не успел забрать, поскольку его остановила реакция менеджера, которая стала звать на помощь,

– отметил правоохранитель.

Следователи тщательно проанализировали оба случая и маршруты передвижения злоумышленника. Впоследствии правоохранители установили его личность и вероятные места жительства.



Мужчина совершил 2 разбоя / Фото полиции Киева

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Злоумышленника задержали во Львове

Киевские правоохранители узнали, что мужчина планирует бежать за границу. Они сообщили об этом своим львовским коллегам, и те нашли злоумышленника в автобусе на пути выезда из Украины.

Задержанным оказался ранее не судимый 32-летний уроженец Полтавской области. Во время обыска по месту жительства мужчины на Киевщине полицейские изъяли предмет, похожий на пистолет. Его направили на экспертизу.

"Правонарушитель объяснил нам, что на преступные действия его подтолкнули денежные долги", – отметил Выговский.

Следователи объявили мужчине о подозрении в "разбое". Также правоохранители готовят сообщения ему о подозрении за совершение аналогичного преступления в Деснянском районе. Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит до 12 лет за решеткой с конфискацией имущества. Голосеевский районный суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.



Злоумышленника задержали при попытке бегства из страны / Фото полиции Киева



Мужчине сообщили о подозрении / Фото полиции Киева



Злоумышленнику грозит тюрьма / Фото полиции Киева