На Конгрессе главной темой была военная угроза и формирование отрядов территориальной обороны. Мэр Лева дал на этот счет несколько советов руководителям других городов.

Важно Тероборона на Львовщине: какие условия службы и как присоединиться



Андрей Садовый в момент прибытия на Конгресс / Фото Kharkiv Today

Что нужно прежде всего учитывать

Глава Львова акцентировал, что общинам Украины сегодня нужно настроить свой фокус на восстановление. То есть возможность восстанавливаться после непредсказуемых потрясений. Речь идет не только об инфраструктуре, но и важных коммуникациях.

Главы городов должны знать, что нужно делать на случай самой неожиданной чрезвычайной ситуации. Малейшие детали – важны,

– отметил Андрей Садовый.

По словам мэра есть несколько критически важных вопросов, ответы на которые должен иметь каждый руководитель общины. Какие это вопросы:

сколько у вас электрогенераторов;

сколько водовозов;

просчитана ли способность подавать санитарный объем воды при полном отсутствии даже резервного водоснабжения;

каковы запасы дизеля;

обеспечены ли больницы резервными кислородом, электроэнергией, медикаментами и перевязочными материалами;

что делать при потере любой связи;

где брать воду и куда сливать отходы, если водоочистные сооружения уничтожены.

Однако Садовый отметил, эта информация не должна быть публичной. То есть данные о подготовке должны быть доступными исключительно для служебного пользования.

Львов поможет другим городам

Также мэр рассказал, что власти Львова уже более года разрабатывает концепцию "Resilience residence" для Львовской общины. Чиновники это делают в тесном сотрудничестве с британскими коллегами.

Эта программа вскоре уже будет доступной для всех общин Украины. Аргументация решения проста – такой опыт необходимо распространять на всю страну. Ведь, как отметил мэр: "Береженого бережет Бог и Вооруженные Силы Украины".

Обратите внимание! Дословный перевод Resilience residence – "Резиденция устойчивости".

Кстати – члены теробороны смогут стрелять из своего оружия: смотрите видео

Читайте текст сообщения Андрея Садового:

Я убежден, что украинским общинам сегодня надо настроить свой фокус на восстановление. Главы городов должны знать, что нужно делать на случай самой неожиданной чрезвычайной ситуации. Наименьшие детали – важны: сколько у вас электрогенераторов; сколько водовозов; просчитана ли способность подавать санитарный объем воды при полном отсутствии даже резервного водоснабжения; какие запасы дизеля; обеспечены ли больницы резервными кислородом, электроэнергией, медикаментами и перевязочными материалами; что делать при потере любой связи; где, в конце концов, брать воду и куда сливать отходы, если водоочистные сооружения уничтожены?

Это критически важные вопросы, ответы на которые должен иметь каждый руководитель общины. В то же время ответы на эти вопросы должны быть доступными исключительно для служебного пользования.