На Конгресі головною темою була військова загроза та формування загонів територіальної оборони. Мер Льова дав щодо цього кілька порад очільникам інших міст.

Важливо Тероборона на Львівщині: які умови служби та як долучитися



Андрій Садовий у момент прибуття на Конгрес / Фото Kharkiv Today

На що потрібно передусім зважати

Очільник Львова акцентував, що громадам України сьогодні потрібно налаштувати свій фокус на відбудовоздатність. Тобто можливість відновлюватися після непередбачуваних потрясінь. Мовиться не лише про інфраструктуру, а й важливі комунікації.

Голови міст мають знати, що потрібно робити на випадок найнеочікуванішої надзвичайної ситуації. Найменші деталі — важливі,

– зазначив Андрій Садовий.

За словами мера є кілька критично-важливих запитань, відповіді на які має мати кожен керівник громади. Які це запитання:

скільки у вас електрогенераторів;

скільки водовозів;

чи прорахована здатність подавати санітарний об'єм води за повної відсутності навіть резервного водопостачання;

які запаси дизелю;

чи забезпечені лікарні резервними киснем, електроенергією, медикаментами та перев’язувальними матеріалами;

що робити при втраті будь-якого зв'язку;

де брати воду й куди зливати відходи, якщо водоочисні споруди знищені.

Проте Садовий зазначив, ця інформація не має бути публічною. Тобто дані про підготовку повинні бути доступними виключно для службового користування.

Львів допоможе іншим містам

Також мер розповів, що влада Львова вже понад рік напрацьовує концепцію "Resilience residence" для Львівської громади. Чиновники це роблять у тісній співпраці із британськими колегами.

Ця програма невдовзі вже буде доступною для усіх громад України. Аргументація рішення проста – такий досвід необхідно поширювати на всю країну. Адже, як зазначив мер: "Береженого береже Бог і Збройні Сили України".

Зверніть увагу! Дослівний переклад Resilience residence – "Резиденція стійкості".

До речі – члени тероборони зможуть стріляти зі своєї зброї: дивіться відео

Читайте текст допису Андрія Садового:

Я переконаний, що українським громадам сьогодні треба налаштувати свій фокус на відбудовоздатність. Голови міст мають знати, що потрібно робити на випадок найнеочікуванішої надзвичайної ситуації. Найменші деталі — важливі: скільки у вас електрогенераторів; скільки водовозів; чи прорахована здатність подавати санітарний об'єм води за повної відсутності навіть резервного водопостачання; які запаси дизелю; чи забезпечені лікарні резервними киснем, електроенергією, медикаментами та перев'язувальними матеріалами; що робити при втраті будь-якого зв'язку; де, зрештою, брати воду та куди зливати відходи, якщо водоочисні споруди знищені?

Це критично важливі запитання, відповіді на які має мати кожен керівник громади. В той же час відповіді на ці запитання повинні бути доступними виключно для службового користування.