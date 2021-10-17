Легковушка влетела в грузовик: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами

Во Львовской области утром 17 октября произошло смертельное ДТП. На трассе "Львов – Тернополь" легковушка столкнулась с грузовиком. Есть жертвы.

Авария произошла около 7:45 возле села Ясеновцы Золочевского района. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГСЧС Львовской области.

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Как произошло ДТП

Водитель "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "DAF". В результате водитель и пассажир легковушки погибли.

Машину отбросило на обочину, а грузовик перегородил дорогу. Очевидцы рассказали, что зрелище было ужасное.



ДТП на Львовщине / Фото ГСЧС



В аварии погибли 2 человека / Фото ГСЧС

Погибших доставали спасатели

Легковой автомобиль просто "размяло" от удара. Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали погибших из "Lada Priora".

Привлекли 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.



Автомобиль "размяло" / Фото ГСЧС



Спасатели деблокировали погибших из авто / Фото ГСЧС

За сутки на Львовщине – около 30 ДТП

За сутки 15 октября на автодорогах Львова и области произошло 27 ДТП, сообщили в полиции региона. Восемь из них – с пострадавшими, один человек погиб. По результатам других аварий составили 19 административных протоколов.

Кстати, на трассе Львов – Рава-Русская 14 октября водитель грузовика MAN насмерть сбил мужчину. Пешеход в момент столкновения шел по проезжей части. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и погиб на месте до приезда медиков.