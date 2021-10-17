Легковушка влетела в грузовик: на Львовщине произошло ужасное ДТП с жертвами
Источник:24 канал
Во Львовской области утром 17 октября произошло смертельное ДТП. На трассе "Львов – Тернополь" легковушка столкнулась с грузовиком. Есть жертвы.
Авария произошла около 7:45 возле села Ясеновцы Золочевского района. Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГСЧС Львовской области.
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Как произошло ДТП
Водитель "Lada Priora" не справился с управлением и столкнулся с грузовиком "DAF". В результате водитель и пассажир легковушки погибли.
Машину отбросило на обочину, а грузовик перегородил дорогу. Очевидцы рассказали, что зрелище было ужасное.
ДТП на Львовщине / Фото ГСЧС
В аварии погибли 2 человека / Фото ГСЧС
Погибших доставали спасатели
Легковой автомобиль просто "размяло" от удара. Спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали погибших из "Lada Priora".
Привлекли 7 чрезвычайников и 2 единицы спецтехники.
Автомобиль "размяло" / Фото ГСЧС
Спасатели деблокировали погибших из авто / Фото ГСЧС
За сутки на Львовщине – около 30 ДТП
За сутки 15 октября на автодорогах Львова и области произошло 27 ДТП, сообщили в полиции региона. Восемь из них – с пострадавшими, один человек погиб. По результатам других аварий составили 19 административных протоколов.
Кстати, на трассе Львов – Рава-Русская 14 октября водитель грузовика MAN насмерть сбил мужчину. Пешеход в момент столкновения шел по проезжей части. В результате ДТП он получил тяжелые травмы и погиб на месте до приезда медиков.