Лежал на дороге: во Львовской области авто переехало 31-летнего мужчину
Источник:полиция Львовщины
В городе Комарно 17 января автомобиль Dacia Logan переехал 31-летнего мужчину. В этот момент он лежал на дороге.
Мужчина скончался на месте ДТП. Полиция проводит расследование.
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Авто переехало 31-летнего мужчину
Смертельная авария произошла около полуночи в Комарно. Правоохранители предварительно установили, что 40-летний мужчина за рулем автомобиля Dacia Logan наехал на лежавшего на дороге пешехода.
По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, водитель – житель села Чуловичи, а пешеход – села Катериничи. В результате ДТП 31-летний мужчина получил крайне тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.
Погибший лежал на дороге / Фото полиции Львовской области
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Правоохранители проводят расследование
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства смертельного ДТП.