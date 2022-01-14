Смертельная авария произошла недалеко от Бродов. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

К теме Во Львове за рулем внезапно умер водитель: неуправляемый автомобиль выехал на встречную

Внедорожник насмерть сбил мужчину

Приблизительно в 14:45 на трассе Броды – Червоноград водитель Mitsubishi Pajero, 48-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением. Он выехал на обочину встречной полосы и там сбил ехавшего на велосипеде 64-летнего жителя Радивилова.

В результате ДТП мужчина получил очень тяжелые травмы. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Пострадавший умер по дороге в медицинское учреждение.

Смертельное ДТП произошло возле Бродов / Фото полиции Львовщины

Заметьте Внезапно вышел на трассу: львовские патрульные оштрафовали пьяного пешехода

Водителю грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

Правоохранители пытаются установить все обстоятельства смертельной аварии. Досудебное расследование продолжается.

Водитель внедорожника сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области

Мужчина умер по дороге в больницу / Фото полиции Львовщины