На Львівщині позашляховик на смерть збив велосипедиста

Смертельна аварія трапилася неподалік Бродів. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми У Львові за кермом раптово помер водій: некероване авто виїхало на зустрічну

Позашляховик на смерть збив чоловіка

Приблизно о 14:45 на трасі Броди – Червоноград водій Mitsubishi Pajero, 48-річний житель одного з сіл Золочівського району, не впорався з керуванням. Він виїхав на узбіччя зустрічної смуги й там збив 64-річного жителя Радивилова, який їхав на велосипеді.

Внаслідок ДТП чоловік отримав дуже важкі травми. На жаль, лікарям не вдалося його врятувати. Постраждалий помер дорогою до медичного закладу.



Смертельна ДТП сталася біля Бродів / Фото поліції Львівщини

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Водієві загрожує в'язниця

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці намагаються встановити усі обставини смертельної аварії. Досудове розслідування триває.



Водій позашляховика збив велосипедиста / Фото поліції Львівщини



Чоловік помер дорогою до лікарні / Фото поліції Львівщини