Мужчина скончался на месте ДТП. Полиция проводит расследование.

К теме На трассе Киев – Чоп грузовик сбил пару: 18-летний парень погиб, девушка – в реанимации

Авто переехало 31-летнего мужчину

Смертельная авария произошла около полуночи в Комарно. Правоохранители предварительно установили, что 40-летний мужчина за рулем автомобиля Dacia Logan наехал на лежавшего на дороге пешехода.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, водитель – житель села Чуловичи, а пешеход – села Катериничи. В результате ДТП 31-летний мужчина получил крайне тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.

Погибший лежал на дороге / Фото полиции Львовской области

Отметьте На Львовщине внедорожник насмерть сбил велосипедиста

Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вина водителя будет доказана в суде, ему грозит от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства смертельного ДТП.

Зимой дороги становятся опаснее: смотрите сюжет 24 канала