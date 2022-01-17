Лежав на дорозі: на Львівщині авто переїхало 31-річного чоловіка

Чоловік помер на місці ДТП. Наразі поліція проводить розслідування.

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Авто переїхало 31-річного чоловіка

Смертельна аварія трапилася близько опівночі у місті Комарно. Правоохоронці попередньо встановили, що 40-річний чоловік за кермом автомобіля Dacia Logan наїхав на пішохода, який лежав на дорозі.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, водій – житель села Чуловичі, а пішохід – села Катериничі. Внаслідок ДТП 31-річний чоловік отримав вкрай важкі травми. Він загинув на місці аварії.



Загиблий лежав на дорозі / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину водія доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини смертельної ДТП.

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