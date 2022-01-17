На трасі Київ – Чоп вантажівка збила пару: 18-річний хлопець загинув, дівчина – в реанімації

Дівчина отримала важкі травми. Наразі вона перебуває в реанімації.
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Вантажівка збила на трасі пару
Смертельна аварія трапилася о 19:30 на трасі Київ – Чоп, у селі Межиброди Стрийського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажівки Volvo, 57-річний закарпатець, збив двох жителів села Верхнє Синьовидне – 18-річного хлопця та 19-річну дівчину.
Внаслідок аварії хлопець загинув на місці події, а дівчину госпіталізували. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, наразі вона перебуває у реанімації Стрийської центральної районної лікарні. Медики діагностували у постраждалої низку травм:
- відкриту черепно-мозкову травму,
- забій головного мозку,
- перелом склепіння та основи черепа,
- перелом обох кісток обох гомілок в нижній третині зі зміщенням,
- множинні садна та рани голови й кінцівок.
Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.
18-річний хлопець загинув на місці аварії / Фото поліції Львівщини