На трасі Київ – Чоп вантажівка збила пару: 18-річний хлопець загинув, дівчина – в реанімації

Дівчина отримала важкі травми. Наразі вона перебуває в реанімації.

До теми На Львівщині позашляховик на смерть збив велосипедиста

Вантажівка збила на трасі пару

Смертельна аварія трапилася о 19:30 на трасі Київ – Чоп, у селі Межиброди Стрийського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажівки Volvo, 57-річний закарпатець, збив двох жителів села Верхнє Синьовидне – 18-річного хлопця та 19-річну дівчину.

Внаслідок аварії хлопець загинув на місці події, а дівчину госпіталізували. За інформацією департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, наразі вона перебуває у реанімації Стрийської центральної районної лікарні. Медики діагностували у постраждалої низку травм:

відкриту черепно-мозкову травму,

забій головного мозку,

перелом склепіння та основи черепа,

перелом обох кісток обох гомілок в нижній третині зі зміщенням,

множинні садна та рани голови й кінцівок.



Аварія сталася на трасі Київ – Чоп / Фото поліції Львівщини

До теми У Львові за кермом раптово помер водій: некероване авто виїхало на зустрічну

Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Винуватцю ДТП загрожує від 3 до 8 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.



18-річний хлопець загинув на місці аварії / Фото поліції Львівщини