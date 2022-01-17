Девушка получила тяжелые травмы. В настоящее время она находится в реанимации.

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Грузовик сбил на трассе пару

Смертельная авария произошла в 19.30 на трассе Киев – Чоп, в селе Межиброды Стрыйского района. Правоохранители предварительно установили, что водитель грузовика Volvo, 57-летний закарпатец, сбил двух жителей села Верхнее Синевидное – 18-летнего парня и 19-летнюю девушку.

В результате аварии парень погиб на месте происшествия, а девушку госпитализировали. По информации департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, она находится в реанимации Стрыйской центральной районной больницы. Медики диагностировали у пострадавшей ряд травм:

открытую черепно-мозговую травму,

ушиб головного мозга,

перелом свода и основания черепа,

перелом обеих костей обеих голеней в нижней трети со смещением,

множественные ссадины и раны головы и конечностей.

Авария произошла на трассе Киев – Чоп / Фото полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Виновнику ДТП грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.

В настоящее время правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства ДТП.

18-летний парень погиб на месте аварии / Фото полиции Львовщины