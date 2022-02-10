"Лучше бы Путин повесился": рэпер со Львова записал веселый хит об агрессоре из Москвы

Известный под псевдонимом Badbok львовский артист Руслан Бокало представил видео о смерти главы государства-агрессора России – Владимире Путине. Запись клипа рэпер выложил в сети 9 февраля.

В сообщении к видео указано, что Бокало занимался написанием текста и созданием клипа самостоятельно. Сама же песня посвящена яркому событию, которое запомнит все человечество – смерти Владимира Путина.

Смотрите также Попрут – будем убивать, – эксклюзивное интервью Яроша о готовности ВСУ к наступлению России

Сам автор называет песню "небольшой фантазией под веселый биточек".

Будут радоваться во всем мире

В хите выпускник ЛНУ имени Франко пожелал хозяину Кремля смерти от рака простаты или от "кровоизлияния в ср*ке". Кроме того, артист описал, как бы радовались смерти Путина в Канаде, Италии, России и, конечно, Украине.

В припевах Бокало отметил, что болезненная смерть ужасна, однако она принесет людям много радости:

То жахливо, та чомусь усі будуть раді,

В Україні в Росії всі будуть раді,

І у Верховній Раді і на гей-параді,

Ма в Італії, і навіть тьотя у Канаді.

В комментарии 24 каналу артист рассказал о процессе написания этой песни. Кроме того, он нарисовал и обложку к треку. Подробнее – читайте по ссылке

Смотрите видео клипа BADBOK – Путин (Песнь о смерти Путина)

Вероятное вторжение России: последние новости