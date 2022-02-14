Львов есть и будет безопасным всегда, – Садовый о готовности города к вторжению России

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал насколько город готов к чрезвычайным ситуациям. По его словам, львовяне могут быть полностью спокойны.

Глава Львова об этом говорил с журналистами 14 февраля. В этот день состоялось совещание комиссии чрезвычайных ситуаций, основной темой которой была подготовка к возможному полноценному вторжению России в Украину.

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Защитили критическую инфраструктуру

Сейчас во Львове 6 тысяч укрытий на случай чрезвычайных ситуаций. Недавно интерактивную карту их локации обновили и ее можно посмотреть по ссылке.

Также начали увеличивать количество охраны на объектах критической инфраструктуры. Следует заметить и то, что коммунальщики, которые на них работают, уже прошли стрелковые выучки.

Внимание ко Львову очень большое, переезжают посольства. Львов сегодня является безопасным и будет безопасным всегда,

– подчеркнул мэр Львова.

Он призвал сообщать правоохранителям, если кто-то распространяет информацию об опасностях. Мол, агрессор будет использовать любые моменты дестабилизации, психологического давления, а также возможны диверсии.

Какие решения приняли в этот день

Также Андрей Садовый писал о том, какие решения приняли на этом заседании ЧС. Однако он писал их в общих чертах, ибо "есть вещи, которые надо готовить, но нельзя озвучивать". Чего они касались:

Обеспечение возможности автономной подачи воды жильцам.

Увеличение объема банка крови и запаса медикаментов в медучреждениях.

Обустройство подземных операционной и палаты стационарного лечения больных в одной из больниц.

Обеспечение альтернативными источниками питания для функционирования стратегических предприятий.

Разработки альтернативных путей коммуникации с населением.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. А международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины, и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Выступление Андрея Садового на заседании комиссии ЧС: смотрите видео

Главное об угрозе вторжения России

Еще с октября Россия систематически накапливает военный контингент и технику возле украинских границ. Из-за этого западные СМИ много раз сообщали о реальной угрозе нового вторжения в Украину. Об этом не раз говорили и мировые лидеры.

Министр обороны Алексей Резников отмечал, что у границ Украины сейчас примерно 140 тысяч российских военных. Однако, министр замечал, что среди них нет ударных групп.

Глава СНБО Алексей Данилов в конце января призвал не паниковать. Поскольку вооруженные силы Украины в любой момент могут дать достойный отпор государству-агрессору.

В течение нескольких месяцев из многих стран в Украину поступает военная помощь. Больше всего самолетов с вооружением прилетели из США. Путинская партия "Единая Россия" не могла на это не отреагировать. Поэтому ее представители решили обратиться к своему президенту, чтобы он утвердил предоставление оружия боевикам на оккупированных территориях.

Впоследствии несколько десятков стран призвали своих граждан покинуть Украину. Также, в целях безопасности, большинство работников посольства США переехали из Киева во Львов.

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