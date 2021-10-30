Однако разрешена работа ресторанов и кафе, которые могут быть заполнены только на 50%, а за столиком – максимум 4 человека. В то же время, будут работать парикмахерские, салоны красоты, продовольственные и вещевые рынки, гостиницы и хостелы.

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Следует отметить, что все работники и посетители таких заведений должны быть вакцинированы против коронавируса двумя дозами или могут показать ПЦР-тест. В то же время они должны носить защитные маски и соблюдать дистанцию.

Придерживаются ли "красных" ограничений во Львове

Корреспондентка 24 канала сообщили, что во Львове соблюдаются ограничения, введенные 30 октября после перехода города в красную зону.

В кафе, магазинах, книжных магазинах внимательно проверяют и не пускают без сертификата. Многие спасаются открытыми площадками. В транспорте нет ограничений, но водители должны быть вакцинированы. На вопросы вакцинированы - не ответили. Только сказали, что знают правила,

– рассказала журналистка.

К слову, в транспорте следует обязательно находиться в маске. Автобусы, трамваи и троллейбусы должны быть заполнены на 50% от общей вместимости. Кроме этого, COVID-сертификаты о вакцинации у пассажиров не потребуют.

Обратите внимание! С 1 ноября все школы Львова на 2 недели идут на дистанционное обучение. Детсады в дальнейшем продолжают работать.

Соблюдаются ли во Львове ограничения / Фото Ольги Консевич и Юлии Гилей