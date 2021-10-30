Однак дозволено роботу ресторанів і кафе, які можуть бути заповненими лише на 50%, а за столиком – максимум 4 особи. Водночас працюватимуть перукарні, салони краси, продовольчі та речові ринки, готелі й хостели.

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Варто зазначити, що усі працівники та відвідувачі таких закладів повинні бути вакцинованими проти коронавірусу двома дозами або можуть показати ПЛР-тест. Водночас вони мають носити захисні маски та дотримуватися дистанції.

Чи дотримуються "червоних" обмежень у Львові

Кореспондентка 24 каналу повідомили, що у Львові дотримуються обмежень, які запровадили 30 жовтня після переходу міста до червоної зони.

У кафе, магазинах, книгарнях уважно перевіряють і не пускають без сертифіката. Багато хто рятується відкритими майданчиками. В транспорті немає обмежень, але водії мають бути вакциновані. На питання чи вакциновані – не відповіли. Лише сказали, що знають правила,

– розповіла журналістка.

До слова, у транспорті слід обов'язково перебувати в масці. Автобуси, трамваї та тролейбуси мають бути заповненими на 50% від загальної місткості. Окрім цього, COVID-сертифікатів про вакцинацію у пасажирів не вимагатимуть.

Зверніть увагу! З 1 листопада всі школи Львова на 2 тижні йдуть на дистанційне навчання. Дитсадки надалі продовжують працювати.

Чи дотримуються у Львові обмежень / Фото Ольги Консевич і Юлії Гілей