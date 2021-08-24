Во Львове неадекватный таксист Uklon на скорости влетел в столб: пострадали пассажиры
Источник:"Проблемы Львова"
Во Львове 24 августа таксист Uklon на большой скорости снес столб. Мужчина вел себя неадекватно. Вероятно, он находился под действием наркотиков.
Авария случилась на улице Винница. К счастью, в результате ДТП никто не погиб.
К теме Еле стоял на ногах: во Львове водитель Dodge вылетел на тротуар и сбил женщину с детской коляской
Таксист на скорости снес столб
- По словам пассажира, он вызвал такси Uklon к Мотозаводу.
- Водитель должен был ехать через Рясно, однако почему-то свернул направо, на улицу Винница.
- На дороге, ведущей вниз, таксист начал вести себя неадекватно.
- Он разогнался до 120 – 140 километров в час.
- На такой бешеной скорости такси снесло бетонный столб.
- Все подушки безопасности повыстреливали.
Таксист снес бетонный столб / Фото Романа Кравца
Водитель вел себя странно
Пассажир сидел спереди, а его жена – сзади. Мужчина, когда увидел, что водитель ведет себя странно, пристегнулся ремнем безопасности. По словам львовянина, вероятно, водитель был под воздействием наркотиков. Однако это установит экспертиза.
На место ДТП приехали 3 скорых. До приезда полиции и МЧС неравнодушные водители помогли вызволить пострадавших, которых зажало в машине. У пассажира обнаружили сильные ушибы, а у его жены – подозрение на перелом ноги.
Заметьте На Львовщине столкнулись KIA и Audi: пострадавших "вырезали" из салона – фото с места ДТП
Смотрите видео с места ДТП: