Во Львове в очередной раз ищут взрывчатку в нескольких ТЦ: фото с места происшествия

Неизвестные 22 февраля в очередной раз сообщили о заминировании нескольких торговых центров во Львове. Правоохранители эвакуируют людей и ищут взрывчатку.

Пока известно о заминировании 3 объектов. Очевидцы обнародовали соответствующие фото в сети.

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Во Львове сообщили о заминировании нескольких ТЦ

Приблизительно в 13:00 22 февраля неизвестные злоумышленники сообщили о заминировании ТЦ "Шувар". Он расположен на проспекте Червоной Калины, 36.

Во Львове сообщили о заминировании ряда объектов / Фото "Варта 1"

На место происшествия немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и работники других соответствующих служб. Сейчас они обследуют помещения центра и близлежащие территории, пытаясь найти вероятную взрывчатку.

Кроме того, правоохранители проводят эвакуацию работников и посетителей. На фото, которые обнародовали в соцсетях, видно, что перед входом в ТЦ стоит множество людей.

Из ТЦ эвакуируют людей / Фото "Варта 1"

Кроме этого, по словам очевидцев, сообщили о заминировании супермаркета "Арсен" на улице Патона и ТРЦ "Форум Львов". Там тоже работают правоохранители. Посетителей и работников эвакуируют.

Полиция ищет злоумышленника, который предоставил сообщение о заминировании. По украинскому законодательству ему грозит от 2 до 6 лет в тюрьме.

Правоохранители ищут взрывчатку / Фото Andrii Zavadskyi

Коротко о последних фейковых заминированиях в Украине

Утром 18 февраля на электронный ящик СБУ поступило сообщение о заминировании ряда объектов в Кривом Роге. Письмо начиналось с фразы "РФ на связи".

17 февраля в полицию и СБУ поступило 2 сообщения о заминировании зданий во Львове. Аноним угрожал взрывом в школах и отделениях полиции.

Уведомление о заминировании 187 школ в Харькове поступило 16 февраля. К счастью, взрывчатку так и не нашли.

В тот же день неизвестные "заминировали" постройки нескольких одесских судов. Впоследствии также сообщили о взрывчатке в Международном аэропорту "Одесса".

Кроме этого, 16 февраля, во всех школах Львова остановилось обучение. Из-за сообщений о заминировании там проводили эвакуацию детей и учителей.

Заминирования в Украине / Инфографика 24 канала