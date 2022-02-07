Во Львове в очередной раз заминировали несколько ТРЦ: видео с места происшествия

Правоохранители 7 февраля снова получили анонимное сообщение о заминировании нескольких львовских ТРЦ. Речь идет о King Cross Leopolis, Victoria Gardens и Forum Lviv.

Сейчас там работают специалисты. Людей из помещений эвакуировали.

К теме Подозревают в 14 псевдоминированиях: в Харькове работники СБУ задержали 39-летнего айтишника

Во Львове сообщили о заминировании нескольких ТРЦ

Львовским правоохранителям 7 февраля поступило сообщение о минировании торгово-развлекательных центров King Cross Leopolis и Forum Lviv. Туда немедленно выехали правоохранители, специалисты-взрывотехники, кинологи и сотрудники других служб полиции Львовщины.

Смотрите видео с Forum Lviv:

Правоохранители обследовали помещения ТРЦ и прилегающие территории. Всех посетителей и работников эвакуировали.

Кроме этого, полицейские проверяли информацию о заминировании ТРЦ Victoria Gardens, что на улице Кульпарковской. Сейчас правоохранители пытаются установить личность анонимного "минера".

В комментарии "Суспільне. Новини" пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская рассказала, что по состоянию на 18:00 проверка во всех ТРЦ завершилась. Взрывчатки нигде не нашли.

В прошлом году в Украине ужесточили ответственность за фейковые минирования. Нарушителю может грозить от 2 до 6 лет в тюрьме.

Смотрите фото с места происшествия / Фото "Варта 1"

Коротко о последних сообщениях о заминированиях в Украине