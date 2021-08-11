Во Львове на пешеходную аллею в Стрыйском парке упал огромный кусок дерева: фото

В Стрыйском парке 1 августа произошла ужасная трагедия – во время урагана на пару упала часть дерева. К сожалению, парень и девушка погибли. Почти через 2 недели с другого дерева упала еще одна ветка на пешеходную аллею.

К счастью, в момент падения никого поблизости не было. Поэтому инцидент прошел без пострадавших.

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На пешеходную аллею упал кусок дерева

Львовянка Марта Цуркан рассказала, что в Стрыйском парке 10 августа на пешеходную аллею упал огромный кусок дерева.

Сегодня в Стрыйском парке упал массивный кусок дерева, прямо на пешеходную аллею. Там, где ежедневно ходят люди, играют дети и молодые мамы ходят на прогулки с младенцами, чтобы те лучше спали,

– отметила женщина.

По словам Цуркан, ветка упала без всякого ветра или дождя. Инцидент произошел утром, пока в парке еще не было людно, поэтому никто не пострадал.

"На фото видно, что дерево было полностью гнилым внутри. Очень прошу соответствующие службы провести обзор деревьев в парке и ликвидировать опасность. Хотя бы тех, которые находятся близко к пешеходным дорожуам", – подытожила женщина.



Ветка упала на пешеходную аллею / Фото Марты Цуркан

Специалисты уже обследовали дерево

Руководитель управления экологии и природных ресурсов ЛГС Александра Сладкова в комментарии "Твой город" рассказала, что специалисты уже обследовали бук, чтобы понять, что с ним происходит.

"С красного бука, одного из старейших деревьев в Стрыйском парке, упала ветка. Врачи обследовали бук, чтобы понять, будет ли он дальше разламываться и как его лечить", – добавила чиновница.

По словам Сладковой, просто срезать такое дерево нельзя, так как оно очень ценное. Возраст этого бука составляет около 150 лет. Он растет еще основания Стрыйского парка.



В результате инцидента никто не пострадал / Фото Марты Цуркан



Ветка отвалилась от 150-летнего бука / Фото Марты Цуркан