Во Львове попрощались с монахиней, которая погибла в жутком ДТП на переходе

В Кафедральном храме РКЦ 25 ноября простились с монахиней Ольгой Дуплецой. Монахиня погибла в ужасной аварии в центре Львова.

Смертельное ДТП произошло в 6: 00 на проспекте Свободы. Водитель маршрутки №138 сбил 2 монахинь на пешеходном переходе. Одна из них погибла, а другая – попала в больницу с рядом травм.

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В Латинской кафедре простились с Ольгой Дуплецой

В Латинском кафедральном соборе 25 ноября провели в последний путь монахиню Ольгу Дуплецу. Она была монахиней Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. Женщина трагически погибла под колесами маршрутки № 138, когда шла на утреннюю мессу.

Возглавил мессу за погибшей Митрополит и архиепископ Львовский РКЦ Мечислав Мокшицкий в сослужении с епископом-помощником Львовской Архидиецезии РКЦ Эдвардом Кавой. Также к молитве присоединились священнослужители Латинской Катедры.

Митрополит рассказал, что всю свою жизнь сестра Ольга служила Богу и своим близким.

Сегодня на этой поминальной Литургии мы выражаем благодарность за бесчисленное добро, которое делала сестра Ольга. Провожая ее в вечную жизнь, вспоминаем ее ласковую улыбку, с которой она смотрела на нас, с любовью и благодарностью,

– отметил Мокшицкий.

По его словам, упоминание об улыбке монахини утешает сейчас всех ее близких, а страдания, которые пришлось ей пережить, можно сравнить лишь с дорогой Иисуса Христа.

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Также, чтобы попрощаться с погибшей монахиней, в Латинскую кафедру пришел городской голова Львова Андрей Садовый. Он положил к гробу монахини цветы.

К молитве по погибшим присоединились монахини из Конгрегации Сестер Францисканок Семьи Марии из-за границы и Украины. Кроме этого, с монахиней попрощались монахини и монахи других конгрегаций РКЦ, УГКЦ, ПЦУ и десятки неравнодушных львовян.

Сестра Ольга Дуплеца была настоятельницей дома Конгрегации Сестер Францисканок семьи Марии. 47-летняя монахиня много лет служила при Латинской кафедре и работала на кухне приходской плебании.

Во Львове попрощались с Ольгой Дуплецой: видео

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