Во Львове прямо на перроне произошел пожар в поезде "Киев – Ужгород"

В ночь на 26 декабря в поезде Киев – Ужгород вспыхнул пожар. Возгорание возникло в 03:45, когда поезд прибыл на вокзал Львова.

Пассажиров вагона быстро эвакуировали, вагон отцепили и переместили на запасный путь.

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Как рассказали в ГСЧС, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия вагон был отцеплен от поезда и стоял отдельно. Из его окон выбивался дым. Пожарные воспользовались специальными аппаратами защиты органов дыхания и зрения и приступили к проведению работ по ликвидации возгорания. В 05:00 пожар локализовали, а в 05:03 ликвидировали.

Огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади в 4 квадратных метра. К ликвидации пожара привлекли 22 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

В результате пожара пострадавших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут,

– сообщили во Львовской ОГА.

Причины возгорания выясняют правоохранители, сумма ущерба уточняется.

Спасатели ликвидировали возгорание / Фото ГСЧС

Последние подобные инциденты

К сожалению, в поездах нередко вспыхивают пожары. Причины этого самые разные – от технических неисправностей до несоблюдения правил безопасности. Среди пожаров в поездах, которые случились в течение 2021 года, можно упомянуть:

На железнодорожной станции города Радивилов Ровненской области загорелся электропоезд. Он ехал по маршруту Николаев – Ивано-Франковск – Рахов. Инцидент произошел утром 2 января.

В Николаевской области поздно вечером 28 июля во время движения загорелся поезд "Интерсити" Киев – Херсон. Вспыхнул задний отсек тягового тепловоза.

На Городоцкой возле пригородного вокзала во Львове 29 октября начал гореть вагон. Поезд не использовали и он был непассажирским.

В Ивано-Франковске утром 27 ноября загорелся локомотив грузового поезда. Инцидент произошел на рельсах возле железнодорожного вокзала.

Полный текст публикации ГСЧС во Львовской области:

Во всех случаях жертв и пострадавших удалось избежать.

26 декабря в 03:57 в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре во Львове на станции "Львов" Главного железнодорожного вокзала. Пожар возник в пассажирском вагоне поезда сообщением Киев – Ужгород. На место вызова выехали спасатели 1-й и 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова и оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоял, из окон выбивался дым. Проводник уже вывел пассажира, который находился в вагоне. В 05:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован в составе 2-х звеньев газодымозащитной службы.