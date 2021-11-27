Детали инцидента в Ивано-Франковске
На место происшествия выезжали спасатели. Они ликвидировали возгорание локомотива поезда.
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По предварительным данным, горело моторное отделение. Движение транспорта по улице Сагайдачного перекрыли.
Возле вокзала Ивано-Франковска загорелся поезд: смотрите видео
Похожий инцидент во Львове
29 октября на улице Городоцкой возле пригородного вокзала во Львове загорелся вагон поезда. К счастью, никто не пострадал, ведь поезд был непассажирским.
На место пожара выезжали спасатели. Они полностью ликвидировали огонь за 11 минут.
Последние пожары в Украине
- 26 ноября в Харькове загорелся киоск, где продавали шашлыки на гриле. Пока на место пожара добрались спасатели, павильон полностью сгорел. Сильный дым был виден почти из всех районов города.
- В Киеве возле станции метро "Нивки" во время движения загорелась маршрутка. К счастью никто из пассажиров не пострадал, однако огонь уничтожил значительную часть салона.
- На улице Библика в Харькове пожар вспыхнул в автомобиле, где находились коммунальщики. Мужчины начали выпрыгивать из машины прямо во время движения. Известно об одном пострадавшем. В соцсетях рассказали, что огонь разгорелся якобы потому, что в транспорте разлился бензин.