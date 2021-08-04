Во Львове попрощались с девушкой, которая погибла во время урагана в Стрыйском парке
Источник:NTA
В Стрыйском парке 1 августа на молодую пару во время урагана упало дерево. 20-летний курсант военной академии и 18-летняя девушка умерли на месте. С погибшей простились 3 августа.
На панихиду пришли родственники, друзья и учителя девушки. Возле церкви дежурила карета скорой.
К теме Обнялись и хотели переждать бурю, – очевидица о смерти молодой пары во Львове
Во Львове попрощались с погибшей во время урагана девушкой
Прощание с 18-летней Мартой, которая погибла в Стрыйском парке во время непогоды, состоялось 3 августа. На панихиду пришли множество людей – знакомые, родственники, друзья и учителя девушки. Она была полусиротой и единственной дочерью у матери. Прощание было чрезвычайно тяжелым, поэтому возле церкви все время дежурили медики.
Девушка в 2020 году окончила Сиховский лицей. Она мечтала стать мастером причесок. Классная руководительница погибшей вспоминает о ней с невероятным теплом.
Марта настолько была солнечная, светлая, добрый ребенок. Она училась на парикмахера и говорила, что, если научится, то сделает мне красивую прическу,
– рассказала учительница.
Похоронили Марту в Лисиничах, рядом с могилой ее отца.
Коротко о гибели пары в Стрыйском парке
- Во Львове 1 августа во время грозы в Стрыйском парке на молодую пару упало дерево.
- 20-летний курсант Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного и его 18-летняя девушка погибли.
- У пары в тот день было свидание. Парень купил букет и предложил девушке встречаться.
- Очевидица происшествия рассказала, что влюбленные сидели под зонтом, обнявшись. Они хотели переждать ураган.
- Во Львовском горсовете рассказали, что дерево могло упасть из-за удара молнии, ведь оно было визуально здоровым.
- На трагедию отреагировал городской голова Андрей Садовый. Он призвал львовян не пренебрегать и серьезно относиться к штормовым предупреждениям.