Во Львове сообщили о заминировании дома, где живет антивакцинатор Остап Стахив
Источник:Департамент по гражданской защите ЛОГА
Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву 16 ноября сообщили о подозрении. Когда сотрудники СБУ производили обыск в его квартире, аноним сообщил о заминировании всего дома.
Стахив проживает в доме №60 на улице Ивана Франко. В настоящее время правоохранители устанавливают личность анонима.
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Сообщили о заминировании дома, где живет Стахив
Правоохранителям 16 ноября в 12:54 на электронную почту поступило сообщение о заминировании дома №60 по улице Франко во Львове.
На месте возможного заминирования работали силы и средства ЦЗ Львова. Осмотр помещений и поисковые мероприятия завершены в 15:15,
– говорится в сообщении.
К счастью, правоохранители не нашли взрывчатку. В настоящее время они проводят расследование, чтобы установить личность анонима, сообщившего о заминировании.
Примечательно, что в этом доме живет известный львовский антивакцинатор и провокатор Остап Стахив. В то время сотрудники СБУ производили обыск в его квартире. Так что фейковое сообщение о заминировании, предположительно, связано с этим.Заметьте! Остап Стахив с начала пандемии коронавируса публично заявлял, что болезни нет. Он регулярно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и "теории всемирного завора". Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова и других украинских городов.
"Заминировали" дом, где живет Стахив / Фото ZAXID.NET
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Кратко об объявлении подозрения Стахива
- Несколько депутатов обратились в СБУ из-за действий Остапа Стахива. Они считают, что такая его активность может привести к свержению конституционного строя в Украине. Кроме этого, Стахивом, предположительно, управляют из России.
- Сотрудники СБУ 16 ноября провели обыски в квартире провокатора. Там они нашли "неопровержимые доказательства причастности к противоправной деятельности".
- В тот же день СБУ объявила Стахиву и гражданину России Михаилу Милостивому подозрения в попытке захватить власть.
- После обысков львовский антивакцинатор пытался избежать задержания, заявив, что плохо себя чувствует. К нему вызвали скорую, однако медики сказали, что с мужчиной все хорошо.