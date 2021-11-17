Во Львове сообщили о заминировании дома, где живет антивакцинатор Остап Стахив

Львовскому антивакцинатору Остапу Стахиву 16 ноября сообщили о подозрении. Когда сотрудники СБУ производили обыск в его квартире, аноним сообщил о заминировании всего дома.

Стахив проживает в доме №60 на улице Ивана Франко. В настоящее время правоохранители устанавливают личность анонима.

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Сообщили о заминировании дома, где живет Стахив

Правоохранителям 16 ноября в 12:54 на электронную почту поступило сообщение о заминировании дома №60 по улице Франко во Львове.

На месте возможного заминирования работали силы и средства ЦЗ Львова. Осмотр помещений и поисковые мероприятия завершены в 15:15,

– говорится в сообщении.

К счастью, правоохранители не нашли взрывчатку. В настоящее время они проводят расследование, чтобы установить личность анонима, сообщившего о заминировании.

Примечательно, что в этом доме живет известный львовский антивакцинатор и провокатор Остап Стахив. В то время сотрудники СБУ производили обыск в его квартире. Так что фейковое сообщение о заминировании, предположительно, связано с этим.

Остап Стахив с начала пандемии коронавируса публично заявлял, что болезни нет. Он регулярно распространяет разнообразные фейки о вакцинации и "теории всемирного завора". Стахив неоднократно устраивал провокации в больницах и учебных заведениях Львова и других украинских городов.



"Заминировали" дом, где живет Стахив / Фото ZAXID.NET

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