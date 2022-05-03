Во Львове заработал URBAN CAMP – бесплатное пространство временного жилья для беженцев

3 мая 2022 , 04:18
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Украинцы продолжают помогать друг другу во время войны. В частности, во Львове команда харьковчан Street Culture и Urban Reform открыли пространство временного жилья для людей, вынужденных покинуть свои дома в поиске спасения от обстрелов российских оккупантов.

Проживание в URBAN CAMP – бесплатно. Он уже начал полноценно работать, сообщает 24 канал.

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Во Львове заработал URBAN CAMP

Главная цель URBAN CAMP – разместить людей, которые переехали из городов с активными боевыми действиями, чтобы они смогли ощутить защиту, спокойствие и снова жить активно. Жителям кемпа предлагают:

  • помощь добраться до места жительства от вокзала;
  • кровать с постельным бельем и полотенцами;
  • трехразовое питание;
  • помещения для обучения и дистанционной работы;
  • уличное пространство для занятий спортом и просмотра кино. Также есть возможность сделать огород и играть с детьми.

Смотрите видео с кемпа:

Кроме этого, в URBAN CAMP есть:

  • wi-fi;
  • стиральная машина;
  • место для самостоятельного приготовления пищи

Чтобы получить место в кемпе, необходимо заполнить заявку на сайте, указать актуальный номер телефона и дождаться звонка менеджера. После этого можно заселиться по указанному адресу или ждать свободных мест в порядке живой очереди.

Заметьте! В последние 7 лет Street Culture и Urban Reform активно работали с креативной молодежью и урбан-культурами. Они проводили тематические фестивали и батлы, проектировали и строили молодежную инфраструктуру, публичные просторы, урбан-парки, центры уличных культур и просторы жилых и школьных дворов.

Как Львов принимает вынужденных переселенцев

  • Во Львове развернули модульный городок из 88 домиков на улице Самчука. Там уже заселились примерно 350 вынужденно перемещенных украинцев.
  • Также уже завершаются работы в модульных городках по улице Пулюя и в Сыхивском районе. Они должны обеспечить временным жильем еще ориентировочно 700 человек. После того, как потребность в домиках исчезнет, модули передадут бригадам, которые будут восстанавливать города на Востоке Украины.
  • Также, по словам мэра города Андрея Садового, уже разрабатывают проект, который поможет обеспечить жильем переселенцев. Это будет ипотечная программа, которую вскоре начнут воплощать.
  • С начала полномасштабного вторжения на Львовщину прибыли и остались более 450 тысяч человек. Это количество подтверждают данные мобильных операторов.

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Автор: Ольга Котів