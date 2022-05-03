Проживання в URBAN CAMP – безкоштовне. Він вже почав повноцінно працювати, повідомляє 24 канал.
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У Львові запрацював URBAN CAMP
Головна мета URBAN CAMP – розмістити людей, які переїхали з міст з активними бойовими діями, щоб вони змогли відчути захист, спокій та знову почати жити активно. Жителям кемпу пропонують:
- допомогу дістатися до місця проживання від вокзалу;
- ліжко з постільною білизною та рушниками;
- триразове харчування;
- приміщення для навчання та дистанційної роботи;
- вуличний простір для занять спортом та перегляду кіно. Також там є можливість зробити город та бавитися з дітьми.
Дивіться відео з кемпу:
Окрім цього, в URBAN CAMP є:
- wi-fi;
- пральна машина;
- місце для самостійного приготування їжі.
Щоб отримати місце в кемпі, необхідно заповнити заявку на сайті, вказати актуальний номер телефону та дочекатися дзвінка менеджера. Після цього можна заселитися за зазначеною адресою або очікувати на вільні місця у порядку живої черги.
Як Львів приймає вимушених переселенців
- У Львові розгорнули модульне містечко із 88 будиночків на вулиці Самчука. Там вже заселилися приблизно 350 вимушено переміщених українців.
- Також вже завершуються роботи в модульних містечках на вулиці Пулюя та у Сихівському районі. Вони повинні забезпечити тимчасовим житлом ще орієнтовно 700 людей. Після того, як потреба в будиночках зникне, модулі передадуть бригадам, які відбудовуватимуть міста на Сході України.
- Також, за словами мера міста Андрія Садового, вже розробляють проєкт, який допоможе забезпечити переселенців житлом. Це буде іпотечна програма, яку почнуть втілювати незабаром
- Від початку повномасштабного вторгнення на Львівщину прибули та залишилися понад 450 тисяч людей. Цю кількість, підтверджують дані мобільних операторів.
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