На Львовщине авто перевернулось на водителя: мужчина погиб на месте

На Львовщине 26 сентября мужчина погиб под собственным авто. Он пытался вытащить автомобиль с помощью лебедки, но тот перевернулся.

Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб до приезда медиков.

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На мужчину перевернулось его собственное авто

ДТП произошло примерно в 18:45 на лесной дороге вблизи села Высич Яворовского района. Водитель автомобиля "УАЗ 469", 40-летний житель Немирова, не справился с управлением и въехал в дерево.

При попытке вытащить автомобиль с помощью устройства "лебедка", он перевернулся на мужчину. В результате инцидента водитель умер на месте происшествия.

В полиции подтвердили информацию об этом трагическом инциденте. Однако детали пообещали предоставить позже.

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