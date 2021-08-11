На Львовщине мотоцикл влетел в ВАЗ: 16-летняя девушка получила перелом таза – фото
Источник:полиция Львовщины
На Львовщине 10 августа произошло 2 ДТП с участием мотоциклов. В одном из них пострадала 16-летняя девушка. Врачи диагностировали у нее множественные переломы таза.
Сейчас девушка находится в реанимации. Водитель мотоцикла получил незначительные повреждения.
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В ДТП пострадала 16-летняя девушка
Примерно в 20:00 в селе Лановичи Самборского района столкнулись мотоцикл и автомобиль ВАЗ-2108. В результате аварии пострадали 17-летний мотоциклист и его 16-летняя пассажирка. Оба пострадавших госпитализированы.
Начмед Самборской больницы Степан Саврун рассказал в комментарии ZAXID.NET, что парень получил незначительные повреждения. В частности, у него диагностировали травму берцовой кости. В свою очередь, девушка имеет комплексный перелом таза.
У девушки политравма, множественные переломы таза. Она в реанимации, всю ночь оказывалась помощь. Сейчас стабилизирована, будем решать, что делать дальше,
– отметил Саврун.
За рулем ВАЗ находился 47-летний водитель. Сейчас правоохранители проводят расследование.
Мотоцикл столкнулся с ВАЗ / Фото полиции Львовщины
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В другом ДТП пострадал 19-летний парень
- Примерно в 8:30 на трассе Золочев – Ясенив столкнулись мотоцикл Shineray и автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 39-летний киевлянин.
- В результате столкновения травмирован 19-летний мотоциклист.
- Медики отвезли его в больницу.
- Правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил дорожного движения.
- Сейчас они устанавливают все причины и обстоятельства аварии.
Вследствие 2 ДТП пострадали 3 человека / Фото полиции Львовщины