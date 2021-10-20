На Львовщине мужчину переехали грузовик и легковушка

На трассе Львов–Рава-Русская 19 октября произошло смертельное ДТП. Авто Toyota переехало мужчину, который лежал на дороге. Однако позже оказалось, что к аварии может быть причастен водитель грузовика DAF.

Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Заметьте На Львовщине трактор перевернулся на водителя: мужчина погиб на месте

Пешехода переехали 2 авто

Смертельное ДТП произошло примерно в 21:00 на трассе Львов – Рава-Русская, между поселком городского типа Куликов и селом Великий Дорошов. 34-летний житель села Сулимов за рулем автомобиля Toyota Avensis во время обгона наехал на человека. В тот момент пешеход лежал на дороге.

Неустановленный мужчина в возрасте 40 – 50 лет получил тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии. Правоохранители установили, что к ДТП может быть причастен 38-летний житель Житомирской области, водитель грузовика DAF XF 105.460. По словам очевидцев, он двигался перед ними и мог сбить погибшего. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

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