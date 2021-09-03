На Львовщине произошло жуткое ДТП: "ВАЗ" разбил магазин, есть погибшие – фото и видео ДТП
3 сентября 2021 , 17:11Читати новину українською
Источник:24 канал
В Рудках 3 сентября произошло ужасное ДТП – грузовик на скорости влетел в продуктовый магазин. Предварительно известно, что в результате аварии погибли 2 человека.
ДТП произошло в центре города. На месте аварии работают правоохранители.
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В Рудках грузовик разгромил магазин
- В центре города Рудки, возле рынка, примерно в 16:00 произошло жуткое ДТП.
- По информации "Варта 1", "ВАЗ" на скорости влетел в легковушку. После этого грузовик разбил здание продуктового магазина.
- Очевидцы рассказали, что, вероятно, у него отказали тормоза.
- Предварительно известно о 3 погибших.
- Прохожие рассказали, что это было ужасное зрелище. Части тел погибших разбросало на дороге.
- Также, вероятно, в результате аварии пострадал ребенок.
- Медики отвезли его в больницу. Пока неизвестно, какие именно травмы он получил.
- Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
- Сейчас дорога Львов – Самбор – заблокирована.
Смотрите видео с места ДТП:
В Рудках произошло смертельное ДТП / Фото "Варта 1"
"ВАЗ" влетел в легковушку / Фото "Варта 1"
После этого грузовик отбросило в магазин / Фото "Варта 1"
Погибли 2 человека / Фото "Варта 1"