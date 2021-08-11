На Львовщине школьный автобус попал в ужасное ДТП: машины разбросало в разные стороны
11 августа 2021 , 18:45Читати новину українською
Источник:"Все про Городок"
В Городке 11 августа произошло ужасное ДТП с участием школьного автобуса. Машины изрядно повредились и разлетелись в разные стороны дороги.
Авария произошла возле предприятия "Яблуневий Дар". К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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Школьный автобус попал в аварию
- ДТП произошло примерно в 14:20 на улице Львовской.
- Школьный автобус "Богдан" столкнулся с автомобилем Volkswagen.
- В результате столкновения школьный автобус отбросило в бетонный забор, а легковушка отлетела на противоположную сторону дороги.
- Очевидцы рассказали, что детей в момент аварии в автобусе не было.
- По предварительной информации полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом.
- Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
ДТП произошло на улице Львовской в Городке / Фото Misha Stupnytskyi
Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу / Фото Misha Stupnytskyi
Легковушка столкнулась со школьным автобусом / Фото Misha Stupnytskyi
В результате ДТП никто не пострадал / Фото Misha Stupnytskyi
Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото Misha Stupnytskyi