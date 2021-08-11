На Львовщине школьный автобус попал в ужасное ДТП: машины разбросало в разные стороны

11 августа 2021 , 18:45
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Источник:

"Все про Городок"

В Городке 11 августа произошло ужасное ДТП с участием школьного автобуса. Машины изрядно повредились и разлетелись в разные стороны дороги.

Авария произошла возле предприятия "Яблуневий Дар". К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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Школьный автобус попал в аварию

  • ДТП произошло примерно в 14:20 на улице Львовской.
  • Школьный автобус "Богдан" столкнулся с автомобилем Volkswagen.
  • В результате столкновения школьный автобус отбросило в бетонный забор, а легковушка отлетела на противоположную сторону дороги.
  • Очевидцы рассказали, что детей в момент аварии в автобусе не было.
  • По предварительной информации полиции, водитель легковушки выехал на встречную полосу и там столкнулся с автобусом.
  • Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Заметьте! По информации ZAXID.NET в школьном автобусе находились 4 пассажира. К счастью, они не пострадали.


ДТП произошло на улице Львовской в Городке / Фото Misha Stupnytskyi


Водитель Volkswagen выехал на встречную полосу / Фото Misha Stupnytskyi


Легковушка столкнулась со школьным автобусом / Фото Misha Stupnytskyi


В результате ДТП никто не пострадал / Фото Misha Stupnytskyi


Обстоятельства аварии установят правоохранители / Фото Misha Stupnytskyi

Автор: Ольга Котів