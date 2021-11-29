Трагический инцидент произошел в поселке Дубляны Самборского района. Эксперты не нашли на теле погибшей признаков насильственной смерти.

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Из колодца извлекли тело женщины

Примерно в 15:00 в поселке Дубляны в колодце нашли тело 34-летней местной жительницы. Инцидент произошел во дворе частного хозяйства на улице Шевченко.

Спасатели извлекли на поверхность тело погибшей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В полиции Львовщины рассказали, что на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Предварительно инцидент квалифицируют как несчастный случай.

Коротко о подобных случаях в Украине