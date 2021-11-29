Трагический инцидент произошел в поселке Дубляны Самборского района. Эксперты не нашли на теле погибшей признаков насильственной смерти.
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Из колодца извлекли тело женщины
Примерно в 15:00 в поселке Дубляны в колодце нашли тело 34-летней местной жительницы. Инцидент произошел во дворе частного хозяйства на улице Шевченко.
Спасатели извлекли на поверхность тело погибшей. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
В полиции Львовщины рассказали, что на теле не обнаружили следов насильственной смерти. Предварительно инцидент квалифицируют как несчастный случай.
Коротко о подобных случаях в Украине
- На Днепропетровщине 1 сентября пожилая женщина упала в колодец, где не было воды. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.
- В заброшенном колодце возле одного из сел Одесской области нашли тела 4 человек. Все погибшие были местными жителями.
- На Луганщине правоохранители задержали 2 мужчин, которые изнасиловали и забили до смерти своего товарища. После этого они спрятали тело погибшего в заброшенном канализационном колодце.
- На Харьковщине мужчина упал в заброшенный колодец. Он не мог выбраться самостоятельно, поэтому прохожие вызвали спасателей. Впоследствии пострадавшего госпитализировали.