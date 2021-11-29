Трагічний інцидент трапився у селищі Дубляни Самбірського району. Експерти не знайшли на тілі загиблої ознак насильницької смерті.
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З криниці витягнули тіло жінки
Приблизно о 15:00 у селищі Дубляни в криниці знайшли тіло 34-річної місцевої жительки. Інцидент трапився на подвір'ї приватного господарства на вулиці Шевченка.
Рятувальники витягли на поверхню тіло загиблої. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
У поліції Львівщини розповіли, що на тілі не виявили слідів насильницької смерті. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.
Коротко про подібні випадки в Україні
- На Дніпропетровщині 1 вересня літня жінка впала в колодязь, де не було води. Вона отримала несумісні з життям травми й померла на місці події.
- У закинутому колодязі біля одного з сіл Одещини знайшли тіла 4 людей. Усі загиблі були місцевими жителями.
- На Луганщині правоохоронці затримали 2 чоловіків, які зґвалтували й забили до смерті свого товариша. Після цього вони сховали тіло загиблого у закинутій каналізаційній криниці.
- На Харківщині чоловік впав у занедбану криницю. Він не міг вибратись самотужки, тож перехожі викликали рятувальників. Згодом постраждалого госпіталізували.