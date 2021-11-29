Трагічний інцидент трапився у селищі Дубляни Самбірського району. Експерти не знайшли на тілі загиблої ознак насильницької смерті.

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З криниці витягнули тіло жінки

Приблизно о 15:00 у селищі Дубляни в криниці знайшли тіло 34-річної місцевої жительки. Інцидент трапився на подвір'ї приватного господарства на вулиці Шевченка.

Рятувальники витягли на поверхню тіло загиблої. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У поліції Львівщини розповіли, що на тілі не виявили слідів насильницької смерті. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.

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