Трагічний інцидент трапився у селищі Дубляни Самбірського району. Експерти не знайшли на тілі загиблої ознак насильницької смерті.

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З криниці витягнули тіло жінки

Приблизно о 15:00 у селищі Дубляни в криниці знайшли тіло 34-річної місцевої жительки. Інцидент трапився на подвір'ї приватного господарства на вулиці Шевченка.

Рятувальники витягли на поверхню тіло загиблої. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

У поліції Львівщини розповіли, що на тілі не виявили слідів насильницької смерті. Попередньо інцидент кваліфікують як нещасний випадок.

Коротко про подібні випадки в Україні

  • На Дніпропетровщині 1 вересня літня жінка впала в колодязь, де не було води. Вона отримала несумісні з життям травми й померла на місці події.
  • У закинутому колодязі біля одного з сіл Одещини знайшли тіла 4 людей. Усі загиблі були місцевими жителями.
  • На Луганщині правоохоронці затримали 2 чоловіків, які зґвалтували й забили до смерті свого товариша. Після цього вони сховали тіло загиблого у закинутій каналізаційній криниці.
  • На Харківщині чоловік впав у занедбану криницю. Він не міг вибратись самотужки, тож перехожі викликали рятувальників. Згодом постраждалого госпіталізували.