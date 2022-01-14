На Львовщине внедорожник насмерть сбил велосипедиста
Источник:полиция Львовщины
На трассе Броды – Червоноград 13 января водитель Mitsubishi Pajero сбил велосипедиста. Мужчина умер по дороге в больницу.
Смертельная авария произошла недалеко от Бродов. В настоящее время правоохранители проводят расследование.
К теме Во Львове за рулем внезапно умер водитель: неуправляемый автомобиль выехал на встречную
Внедорожник насмерть сбил мужчину
Приблизительно в 14:45 на трассе Броды – Червоноград водитель Mitsubishi Pajero, 48-летний житель одного из сел Золочевского района, не справился с управлением. Он выехал на обочину встречной полосы и там сбил ехавшего на велосипеде 64-летнего жителя Радивилова.
В результате ДТП мужчина получил очень тяжелые травмы. К сожалению, врачам не удалось его спасти. Пострадавший умер по дороге в медицинское учреждение.
Смертельное ДТП произошло возле Бродов / Фото полиции Львовщины
Заметьте Внезапно вышел на трассу: львовские патрульные оштрафовали пьяного пешехода
Водителю грозит тюрьма
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением водительского удостоверения сроком до 3 лет.
Правоохранители пытаются установить все обстоятельства смертельной аварии. Досудебное расследование продолжается.
Водитель внедорожника сбил велосипедиста / Фото полиции Львовской области
Мужчина умер по дороге в больницу / Фото полиции Львовщины