В ДТП на Львовщине пострадали 6 человек: среди них двое детей – фото

Возле Червонограда под Львовом 57-летний водитель Volkswagen Passat устроил ДТП. Он не справился с управлением и съехал в кювет. Как следствие, травмировались 6 человек, среди которых были дети.

Инцидент произошел 15 августа в 13:20 в селе Селец Червоноградского района. На месте работала полиция.

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Пострадавшие в больнице

Во время аварии травмировались водитель и 5 пассажиров: двое детей в возрасте 4 и 7 лет, две женщины в возрасте 30 и 57 лет и 27-летний мужчина. Их отвезли в Червоноградскую городскую больницу. О состоянии пострадавших не сообщают.



В результате ДТП возле Червонограда травмировались дети / Фото Нацполиции Львовщины

Полицейские открыли уголовное производство о нарушении правил дорожного движения водителем авто. Мужчине максимально может грозить до 3 лет ограничение свободы. Также водителя могут лишить права водить на тот же срок. Продолжаются следственные действия.

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