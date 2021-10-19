Днем столбики термометров местами будут подниматься до 17 градусов тепла. Ночью температура будет составлять до 10 градусов выше нуля.

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Прогноз погоды на Львовщине на 20 – 24 октября

В среду, 20 октября, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклона над Норвежским морем. В области будет облачно с прояснениями. Существенных осадков не прогнозируют.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Местами ожидают порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Уровень опасности – "желтый". Температура ночью 3 – 6 градусов тепла, а днем ​​– 14 – 17 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 20 октября / Данные Укргидрометцентра

В четверг, 21 октября, на Львовщине также будет облачно с прояснениями. В течение суток существенных осадков не будет.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Иногда возможны порывы со скоростью 15 – 20 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов выше нуля, а днем – от 15 до 17 градусов тепла.



Прогноз погоды на 21 октября / Данные Укргидрометцентра

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В пятницу, 22 октября, в области будет облачно с прояснениями. Иногда будет падать кратковременный дождь.

Ветер – юго-западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью 8 – 10 градусов тепла, а днем – 13 – 15 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 22 октября / Данные Укргидрометцентра

В субботу, 23 октября, как и во все предыдущие дни, на Львовщине будет облачно с прояснениями. Иногда ожидают небольшие осадки.

Ветер – западный, 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 3 до 5 градусов выше нуля, а днем – от 7 до 9 градусов тепла.



Прогноз погоды на 23 октября / Данные Укргидрометцентра

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В воскресенье, 24 октября, в области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют небольшой кратковременный дождь.

Ветер – западный со скоростью 9 – 14 метров в секунду. Температура ночью 3 – 5 градусов тепла, а днем – 7 – 9 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 24 октября / Данные Укргидрометцентра