Вдень стовпчики термометрів подекуди підійматимуться до 17 градусів тепла. Вночі температура становитиме до 10 градусів вище нуля.

До теми В Україну йде потепління: прогноз погоди на 20 жовтня

Прогноз погоди на Львівщині на 20 – 24 жовтня

У середу, 20 жовтня, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклону над Норвезьким морем. В області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не прогнозують.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Місцями очікують пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий". Температура вночі становитиме 3 – 6 градусів тепла, а вдень – 14 – 17 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 20 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 21 жовтня, на Львівщині також буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не буде.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Інколи можливі пориви зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, а вдень – від 15 до 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на 21 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У п'ятницю, 22 жовтня, в області буде хмарно з проясненнями. Інколи падатиме короткочасний дощ.

Вітер – південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8 – 10 градусів тепла, а вдень – 13 – 15 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 22 жовтня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 23 жовтня, як і в усі попередні дні, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Часом очікують невеликі опади.

Вітер – західний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 3 до 5 градусів вище нуля, а вдень – від 7 до 9 градусів тепла.



Прогноз погоди на 23 жовтня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 24 жовтня, в області буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ.

Вітер – західний зі швидкістю 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 3 – 5 градусів тепла, а вдень – 7 – 9 градусів вище нуля.



Прогноз погоди на 24 жовтня / Дані Укргідрометцентру