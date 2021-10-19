Найтепліше буде у західних областях, дещо прохолодніше – на Сході. Втім, на усій території України на 20 жовтня не прогнозують опадів.
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Погода в Україні 20 жовтня
На Заході температура повітря прогріється у середньому до +13...+15. Найтепліше буде в Івано-Франківській та Чернівецькій областях: там прогнозують +16...+18 градусів. Уночі температура повітря опуститься до +3...+5 градусів.
У центрі та на Півночі України буде дещо прохолодніше – +12..._14 градусів. Уночі тут попереджають про заморозки: у Кропивницькій, Черкаській, Чернігівській областях буде -2...-2 градуси.
Дещо прохолодніше, у порівнянні з іншими регіонами, буде на Сході: +8...+11 градусів. Вночі також можливі заморозки – -2...-1 градус.
Опадів 20 жовтня синоптики Укргідрометцентру не прогнозують у жодній з областей України.
Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, з північного заходу давить потужний циклон, а на півдні Європи панує антициклон. Їхнє протистояння зумовить сильний вітер, навіть місцями до штормових поривів. Тому синоптикиня радить бути уважними поблизу старих і гіллястих дерев, білбордів тощо.
Погода у містах України 20 жовтня
Ужгород – +14...+16
Львів – +15...+17
Тернопіль – +15..+17
Чернівці – +16...+18
Хмельницький – +13...+15
Луцьк – +14...+16
Рівне – +13...+15
Житомир – +12...+14
Вінниця – +14...+16
Одеса – +14...+16
Миколаїв – +14...+16
Херсон – +14...+16
Сімферополь – +13...+15
Кропивницький – +12...+14
Черкаси – +12...+14
Чернігів – +12...+14
Суми – +8...+10
Полтава – +10...+12
Дніпро – +12...+14
Запоріжжя – +12...+14
Донецьк – +9...+11
Луганськ – +10...+12
Харків – +8...+10
Київ – +12...+14
Погода в Україні 20 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру