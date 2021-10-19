Найтепліше буде у західних областях, дещо прохолодніше – на Сході. Втім, на усій території України на 20 жовтня не прогнозують опадів.

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Погода в Україні 20 жовтня

На Заході температура повітря прогріється у середньому до +13...+15. Найтепліше буде в Івано-Франківській та Чернівецькій областях: там прогнозують +16...+18 градусів. Уночі температура повітря опуститься до +3...+5 градусів.

У центрі та на Півночі України буде дещо прохолодніше – +12..._14 градусів. Уночі тут попереджають про заморозки: у Кропивницькій, Черкаській, Чернігівській областях буде -2...-2 градуси.

Дещо прохолодніше, у порівнянні з іншими регіонами, буде на Сході: +8...+11 градусів. Вночі також можливі заморозки – -2...-1 градус.

Опадів 20 жовтня синоптики Укргідрометцентру не прогнозують у жодній з областей України.

Як повідомила на своїй сторінці у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко, з північного заходу давить потужний циклон, а на півдні Європи панує антициклон. Їхнє протистояння зумовить сильний вітер, навіть місцями до штормових поривів. Тому синоптикиня радить бути уважними поблизу старих і гіллястих дерев, білбордів тощо.

Погода у містах України 20 жовтня

Ужгород – +14...+16

Львів – +15...+17

Тернопіль – +15..+17

Чернівці – +16...+18

Хмельницький – +13...+15

Луцьк – +14...+16

Рівне – +13...+15

Житомир – +12...+14

Вінниця – +14...+16

Одеса – +14...+16

Миколаїв – +14...+16

Херсон – +14...+16

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +12...+14

Суми – +8...+10

Полтава – +10...+12

Дніпро – +12...+14

Запоріжжя – +12...+14

Донецьк – +9...+11

Луганськ – +10...+12

Харків – +8...+10

Київ – +12...+14



Погода в Україні 20 жовтня / Скриншот з сайту Укргідрометцентру