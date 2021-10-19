На горі Піп Іван Чорногірський вранці 18 жовтня – хмарна погода.
Раніше Південно-західний вітер і мінусова температура: фото ранкових засніжених Карпат
У горах – "мінусова" температура
Пориви вітру сягають 5 – 6 метрів на секунду і дмуть у південно-західному напрямку. Стовпчик термометра на вершині опустився нижче нуля і сягнув позначки -3 градуси.
Карпатські вершини занесло снігом
Зазначимо, що вже протягом багатьох днів у Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості фіксують морозяну погоду. Найменше повітря протягом тижня прогрівалось 13 жовтня, тоді температура опустилась до -5 градусів.
Синоптики попереджають про похолодання
Тим часом синоптики попередили, 19 жовтня в Україну прийде похолодання та негода. На Сході прогнозують дощі, також дрібні опади можливі і в західних регіонах.
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Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні. Там повітря прогріється до +12…+14. Найбільш прохолодно – у північних областях.