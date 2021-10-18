Найтепліше буде на півдні України та в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +12...+14 градусів.
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Прогноз погоди від Наталки Діденко
Джерело: фейсбук Наталки Діденко
Синоптикиня розповіла, що тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Перед обіцяним потеплінням стовпчики термометрів поповзуть вниз. Вночі варто чекати невеликих "мінусів". Але вже з 20 жовтня у більшості областей потепліє. Максимальна температура, яку прогнозують синоптики, склади +15...+18 градусів.
У Києві 19 жовтня опадів не буде. Як зауважила Наталка Діденко, протягом вівторка буде холодно, +8...+9 градусів.
Тиждень буде цікавим, але прогнозованим, не мерзніть, утеплюйте себе, годуйте прибудинкових котів та собак, збережіть залишки врожаю, захистіть квіти, не забувайте вимикати обігрівач, коли йдете на роботу,
– закликала синоптикиня.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру
На Західній Україні хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дрібний дощ, який почнеться у другій половині дня. Повітря там прогріється до +10...+12 градусів. Натомість майже всі східні області будуть у полоні дощів. Стовпчики термометрів також покажуть +10...+12 градусів.
Найпрохолодніше буде на півночі. Там у середині дня небо затягнеться хмарами, а погода буде похмурою до самого вечора. Водночас опадів не прогнозують, +9...+11 градусів. Вдень у південних регіонах очікується хмарність. Попри це, ранок та вечір обіцяють бути ясними. Температура повітря максимально прогріється до +12...+14 градусів.
У Києві на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Опадів не буде, +9...+11 градусів.
Погода у містах України 19 жовтня
Ужгород – +11...+13
Львів – +10...+12
Тернопіль – +10..+12
Чернівці – +10...+12
Хмельницький – +10...+12
Луцьк – +10...+12
Рівне – +9...+11
Житомир – +10...+12
Вінниця – +10...+12
Одеса – +12...+14
Миколаїв – +11...+13
Херсон – +11...+13
Сімферополь – +11...+13
Кропивницький – +10...+12
Черкаси – +10...+12
Чернігів – +9...+11
Суми – +10...+12
Полтава – +10...+12
Дніпро – +11...+13
Запоріжжя – +10...+12
Донецьк – +11...+13
Луганськ – +10...+12
Харків – +10...+12
Київ – +9...+11
Погода в Україні на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру
Повний текст публікації Наталки Діденко:
Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище +7...+12 градусів, а вночі до невеликих "мінусів".
Із середи, 20 жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15...+18 градусів! Але вже 23 жовтня, поступово, починаючи із західних та північних областей, почне заходити справжнє холодне повітря, яке з наступного тижня просто волатиме до совісті комунальників та міських служб)
У Києві завтра – без опадів, хіба що найближчої ночі залишиться трохи вологого атмосферного фронту. Протягом дня вівторка буде холодно, +8...+9 градусів.
У середині цього тижня столиці присниться літо – очікується потепління до +14...+18 градусів! А вже вихідними, особливо в неділю, 24 жовтня, холодне важке повітря розбудить нас від солодких теплих снів – почнеться суттєве похолодання.
Тиждень буде цікавим, але прогнозованим, не мерзніть, утеплюйте себе, годуйте прибудинкових котів та собак, збережіть залишки врожаю, захистіть квіти, не забувайте вимикати обігрівач, коли йдете на роботу.
І можна завтра помити машину – дощів поки що не видно)