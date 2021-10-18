Найтепліше буде на півдні України та в Ужгороді. Там стовпчики термометрів покажуть максимально +12...+14 градусів.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Джерело: фейсбук Наталки Діденко

Синоптикиня розповіла, що тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Перед обіцяним потеплінням стовпчики термометрів поповзуть вниз. Вночі варто чекати невеликих "мінусів". Але вже з 20 жовтня у більшості областей потепліє. Максимальна температура, яку прогнозують синоптики, склади +15...+18 градусів.

У Києві 19 жовтня опадів не буде. Як зауважила Наталка Діденко, протягом вівторка буде холодно, +8...+9 градусів.

Тиждень буде цікавим, але прогнозованим, не мерзніть, утеплюйте себе, годуйте прибудинкових котів та собак, збережіть залишки врожаю, захистіть квіти, не забувайте вимикати обігрівач, коли йдете на роботу,

– закликала синоптикиня.

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Західній Україні хмарна погода протримається весь день. Місцями можливий дрібний дощ, який почнеться у другій половині дня. Повітря там прогріється до +10...+12 градусів. Натомість майже всі східні області будуть у полоні дощів. Стовпчики термометрів також покажуть +10...+12 градусів.

Найпрохолодніше буде на півночі. Там у середині дня небо затягнеться хмарами, а погода буде похмурою до самого вечора. Водночас опадів не прогнозують, +9...+11 градусів. Вдень у південних регіонах очікується хмарність. Попри це, ранок та вечір обіцяють бути ясними. Температура повітря максимально прогріється до +12...+14 градусів.

У Києві на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень, прийде похмурий вечір. Опадів не буде, +9...+11 градусів.

Погода у містах України 19 жовтня

Ужгород – +11...+13

Львів – +10...+12

Тернопіль – +10..+12

Чернівці – +10...+12

Хмельницький – +10...+12

Луцьк – +10...+12

Рівне – +9...+11

Житомир – +10...+12

Вінниця – +10...+12

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +11...+13

Херсон – +11...+13

Сімферополь – +11...+13

Кропивницький – +10...+12

Черкаси – +10...+12

Чернігів – +9...+11

Суми – +10...+12

Полтава – +10...+12

Дніпро – +11...+13

Запоріжжя – +10...+12

Донецьк – +11...+13

Луганськ – +10...+12

Харків – +10...+12

Київ – +9...+11



Погода в Україні на 19 жовтня / Карта Укргідрометцентру

Повний текст публікації Наталки Діденко:

Тиждень в Україні обіцяє градусні гойдалки. Спочатку стовпчики термометрів поповзуть вниз – буде холодно, вдень не вище +7...+12 градусів, а вночі до невеликих "мінусів".

Із середи, 20 жовтня, 21, 22 та 23 жовтня у більшості областей потепліє. Ймовірно, максимально до +15...+18 градусів! Але вже 23 жовтня, поступово, починаючи із західних та північних областей, почне заходити справжнє холодне повітря, яке з наступного тижня просто волатиме до совісті комунальників та міських служб)

У Києві завтра – без опадів, хіба що найближчої ночі залишиться трохи вологого атмосферного фронту. Протягом дня вівторка буде холодно, +8...+9 градусів.

У середині цього тижня столиці присниться літо – очікується потепління до +14...+18 градусів! А вже вихідними, особливо в неділю, 24 жовтня, холодне важке повітря розбудить нас від солодких теплих снів – почнеться суттєве похолодання.

Тиждень буде цікавим, але прогнозованим, не мерзніть, утеплюйте себе, годуйте прибудинкових котів та собак, збережіть залишки врожаю, захистіть квіти, не забувайте вимикати обігрівач, коли йдете на роботу.

І можна завтра помити машину – дощів поки що не видно)