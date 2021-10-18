Теплее всего будет на юге Украины и в Ужгороде. Там столбики термометров покажут максимально +12... +14 градусов.
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Прогноз погоды от Натальи Диденко
Источник: фейсбук Натальи Диденко
Синоптик рассказала, что неделя в Украине обещает градусные качели. Перед обещанным потеплением столбики термометров поползут вниз. Ночью стоит ожидать небольших "минусов". Но уже с 20 октября в большинстве областей потеплеет. Максимальная температура, которую прогнозируют синоптики, составит +15... +18 градусов.
В Киеве 19 октября осадков не будет. Как отметила Наталья Диденко, в течение вторника будет холодно, +8... +9 градусов.
Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзнете, утепляйте себя, кормите придомовых кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу,
– призвала синоптик.
Прогноз погоды Укргидрометцентра
На Западной Украине облачная погода продержится весь день. Местами возможен мелкий дождь, который начнется во второй половине дня. Воздух там прогреется до +10... +12 градусов. Зато почти все восточные области будут в плену дождей. Столбики термометров также покажут +10... +12 градусов.
Прохладнее всего будет на севере. Там в середине дня небо затянется облаками, а погода будет пасмурной до самого вечера. В то же время осадков не прогнозируют, +9... +11 градусов. Днем в южных регионах ожидается снег. Несмотря на это, утро и вечер обещают быть ясными. Температура воздуха максимально прогреется до +12... +14 градусов.
В Киеве на смену ясной погоде, которая будет держаться утром и днем, придет мрачный вечер. Осадков не будет, +9... +11 градусов.
Погода в городах Украины 19 октября
Ужгород – +11... +13
Львов – +10... +12
Тернополь – +10 .. +12
Черновцы – +10... +12
Хмельницкий – +10... +12
Луцк – +10... +12
Ровно – +9... +11
Житомир – +10... +12
Винница – +10... +12
Одесса – +12... +14
Николаев – +11... +13
Херсон – +11... +13
Симферополь – +11... +13
Кропивницкий – +10... +12
Черкассы – +10... +12
Чернигов – +9... +11
Сумы – +10... +12
Полтава – +10... +12
Днепр – +11... +13
Запорожье – +10... +12
Донецк – +11... +13
Луганск – +10... +12
Харьков – +10... +12
Киев – +9... +11
Погода в Украине на 19 октября / Карта Укргидрометцентра
Полный текст публикации Натальи Диденко:
Неделя в Украине обещает градусные качели. Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем не выше +7... +12 градусов, а ночью до небольших "минусов".
Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Вероятно, максимально до +15... +18 градусов! Но уже 23 октября, постепенно, начиная с западных и северных областей, начнет заходить настоящий холодный воздух, который со следующей недели будет просто взывать к совести коммунальщиков и городских служб)
В Киеве завтра – без осадков, разве что ближайшей ночью останется немного влажного атмосферного фронта. В течение дня вторника будет холодно, +8... +9 градусов.
В середине этой недели столице приснится лето – ожидается потепление до +14... +18 градусов! А уже выходные, особенно в воскресенье, 24 октября, холодный тяжелый воздух разбудит нас от сладких теплых снов – начнется существенное похолодание.
Неделя будет интересной, но прогнозируемой, не мерзнете, утепляйте себя, кормите придомовых кошек и собак, сохраните остатки урожая, защитите цветы, не забывайте выключать обогреватель, когда идете на работу.
И можно завтра помыть машину – дождей пока не видно)