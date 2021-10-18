Живописный пейзаж заснеженных вершин завораживает. Соответствующие фото опубликовали в фейсбуке горные спасатели.

Обратите внимание В Украину идет потепление до +20 градусов: когда и где его ждать

Какова погода 18 октября

По состоянию на 10:00 на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Ветер там – юго-западный, он достигает 4 – 5 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.

Снег в украинских Карпатах в октябре / Фото Черногорского поисково-спасательного поста

Какой была температура на Поп Иване накануне:

17 октября – 3 градуса;

16 октября – -1;

15 октября – -5;

14 октября – -4;

13 октября – -6;

12 октября – 1:

11 октября – +3.

Снег и мороз в Карпатах

В украинских Карпатах температура воздуха впервые опустилась ниже нуля еще 21 сентября. Тогда на вершине горы Поп Иван Черногорский ударили морозы: там зафиксировали аж 6 градусов. Впоследствии на этой вершине заснежило, а на высокогорье Карпат из-за осадков было туманно.