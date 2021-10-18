Живописный пейзаж заснеженных вершин завораживает. Соответствующие фото опубликовали в фейсбуке горные спасатели.
Обратите внимание В Украину идет потепление до +20 градусов: когда и где его ждать
Какова погода 18 октября
По состоянию на 10:00 на горе Поп Иван Черногорский было облачно. Ветер там – юго-западный, он достигает 4 – 5 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до -3 градусов.
Снег в украинских Карпатах в октябре / Фото Черногорского поисково-спасательного поста
Какой была температура на Поп Иване накануне:
- 17 октября – 3 градуса;
- 16 октября – -1;
- 15 октября – -5;
- 14 октября – -4;
- 13 октября – -6;
- 12 октября – 1:
- 11 октября – +3.
Снег и мороз в Карпатах
В украинских Карпатах температура воздуха впервые опустилась ниже нуля еще 21 сентября. Тогда на вершине горы Поп Иван Черногорский ударили морозы: там зафиксировали аж 6 градусов. Впоследствии на этой вершине заснежило, а на высокогорье Карпат из-за осадков было туманно.