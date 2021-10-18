В то же время синоптики отмечают, что в большинстве западных регионов будет падать дождь. Там столбики на термометрах будут показывать +12...+17 градусов.
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Потепление в Украине
В остальных областях Украины, кроме Юга, темпетарура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Стоит также ожидать сухую и солнечную погоду.
Наибольшее тепло придет в южные регионы:
- Николаевская область – +16...+18 градусов;
- Херсонская область – +17...+19 градусов;
- Крымский полуостров – +17...+19 градусов;
- Одесская область – +18...+20 градусов.
В Украину идет потепление / Данные Укргидрометцентра
Погода в октябре: что известно
- В Украине в октябре синоптики прогнозировали теплую погоду.
- Количество осадков предусматривали в пределах климатической нормы.
- Среднюю месячную температуру ожидали +7...+12 градусов.