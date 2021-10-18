В то же время синоптики отмечают, что в большинстве западных регионов будет падать дождь. Там столбики на термометрах будут показывать +12...+17 градусов.

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Потепление в Украине

В остальных областях Украины, кроме Юга, темпетарура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов. Стоит также ожидать сухую и солнечную погоду.

Наибольшее тепло придет в южные регионы:

Николаевская область – +16...+18 градусов;

Херсонская область – +17...+19 градусов;

Крымский полуостров – +17...+19 градусов;

Одесская область – +18...+20 градусов.

Обратите внимание! Потепление начнется с 20 октября, на следующий день, 21 октября, температура поднимется до +19 градусов.



​В Украину идет потепление / Данные Укргидрометцентра

Погода в октябре: что известно