Водночас синоптики зазначають, що у більшості західних регіонів падатиме дощ. Там стовпчики на термометрах показуватимуть +12...+17 градусів.
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Потепління в Україні
У решті областей України, окрім Півдня, темпетарура повітря коливатиметься від +15 до +17 градусів. Варто також очікувати на суху та сонячну погоду.
Найбільше тепло прийде у південні регіони:
- Миколаївщина – +16...+18 градусів;
- Херсонщина – +17...+19 градусів;
- Кримський півострів – +17...+19 градусів;
- Одещина – +18...+20 градусів.
В Україну йде потепління / Дані Укргідрометцентру
Погода у жовтні: що відомо
- В Україні у жовтні синоптики прогнозували теплу погоду.
- Кількість опадів передбачали в межах кліматичної норми.
- Середню місячну температуру очікували +7...+12 градусів.