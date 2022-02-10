Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины. Инцидент произошел во Львовской области 9 февраля.

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Причины изъятия авто

27-летний водитель ехал в Польшу на "Москвиче 401". Автомобиль был раритетным, 1955 года выпуска.



Раритетный автомобиль водитель пытался перевести в Польшу / Фото ГНСУ

Работники таможни проверили транспортное средство и документы. Во время осмотра обнаружили, что VIN-код на авто и в регистрационных документах не совпадают.



Таможенники обнаружили неточности в документах / Фото ГНСУ

О нарушениях сообщили в полицию. Ретро-автомобиль изъяли, а водителя передали правоохранителям.

Конфискация за нарушения

Другой случай с изъятием автомобиля произошел в Киеве. Такую практику начали в Украине в ноябре.

Известно, что владелец авто постоянно нарушал правила дорожного движения. Водитель Toyota имел 25 неуплаченных штрафов и попался на езде со скоростью 147 километров в час.

В полиции считают, что такие методы борьбы со злостными нарушителями на дорогах помогут уменьшить количество инцидентов с авто. В последнее время активно конфискуют авто у должников алиментов и за неуплаченные коммунальные услуги.

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