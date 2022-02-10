Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Інцидент стався у Львівській області 9 лютого.

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Причини вилучення авто

27-річний водій їхав до Польщі на "Москвичі 401". Автомобіль був раритетним, 1955 року випуску.



Раритетний автомобіль водій намагався перевезти до Польщі / Фото ДПСУ

Працівники митниці перевірили транспортний засіб і документи. Під час огляду виявили, що VIN-код на авто й у реєстраційних документах не збігаються.



Митники виявили неточності в документах / Фото ДПСУ

Про порушення повідомили поліцію. Ретро-автомобіль вилучили, а водія передали правоохоронцям.

Конфіскація за порушення

Інший випадок з вилученням автомобіля стався в Києві. Таку практику розпочали в Україні в листопаді.

Відомо, що власник авто постійно порушував правила дорожнього руху. Водій Toyota мав 25 несплачених штрафів і попався на гасанні столицею зі швидкістю 147 кілометрів на годину.

У поліції вважають, що такі методи боротьби зі злісними порушниками на дорогах допоможуть зменшити кількість інцидентів з авто. Останнім часом активно конфіскують авто і в боржників аліментів та за несплачені комунальні послуги.

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