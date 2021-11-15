Во львовской многоэтажке загорелась шахта лифта: фото с места происшествия

Во Львове 14 ноября произошел пожар – в 9-этажке загорелась лифтовая шахта. Огонь тушили 7 спасателей.

Инцидент произошел на улице Полуботка. Обстоятельства возникновения возгорания установят специалисты.

Ко вниманию Львовские пожарные спасли 16-летнего парня из охваченного пламенем автомобиля

В многоэтажке загорелась шахта лифта

В 16.17 спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №11 на улице Полуботка. Огонь загорелся в лифтовой шахте 9-этажного жилого дома.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные. Благодаря их оперативным действиям пожар удалось быстро локализовать, и огонь дальше не распространился.



В доме загорелась шахта лифта/ Фото ГСЧС Львовщины

К теме В Киеве загорелся ресторан: фото пожара

Огонь тушили 7 спасателей

Пожар удалось полностью погасить в 17.05. В результате возгорания огонь уничтожил мусор в лифтовой шахте на площади 0,5 квадратного метра.

К ликвидации пожара привлекли 7 спасателей и 2 единицы спецтехники. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причину возникновения пожара.

Кратко о последних пожарах в Украине