В маршрутке, которая тянула тело монахини, были люди: шокирующие подробности ДТП во Львове

20 ноября 2021 , 19:22
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Источник:

Varta1

В маршрутке, которая сбила двух монахинь на переходе во Львове, были пассажиры. Сейчас правоохранители разыскивают этих людей, ведь водитель скрылся с места смертельной аварии, а автобус тащил тело погибшей на большое расстояние.

Об этом сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаил Сас.

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Полиция разыскивает пассажиров маршрутки

Водитель маршрутного средства двигался по маршруту, в салоне находилось несколько пассажиров,
– рассказал Сас.

Сейчас полиция разыскивает людей, которые были в салоне, чтобы провести допрос. Водитель, отметим, скрылся с места ДТП и не сообщил о нем в полицию.

Водителя задержали, он находится в медицинском учреждении – на освидетельствовании. По предварительной информации, на момент аварии он был трезв. Еще проводят экспертизу на наркотики.

О преступлении сообщили очевидцы аварии

О наезде правоохранителям сообщили двое очевидцев. Когда на место прибыли правоохранители они обнаружили лишь одну пострадавшую – 67-летнюю женщину.

Обратите внимание! Погибшей оказалась 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца. Другая потерпевшая – тоже монахиня.

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Главное о жуткой аварии во Львове:

  • Трагедия произошла утром 20 ноября в центре Львова.
  • Маршрутка №138 сбила двух женщин на пешеходном переходе.
  • Одну женщину отбросило, другая – попала под автобус.
  • Водитель на мгновение остановился, а затем скрылся с места аварии.
  • Маршрутку остановили аж через полгорода, туда она протянула погибшую.
  • Водитель – задержан.
Автор: Ірина Пундор