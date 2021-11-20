В маршрутке, которая тянула тело монахини, были люди: шокирующие подробности ДТП во Львове
Источник:Varta1
В маршрутке, которая сбила двух монахинь на переходе во Львове, были пассажиры. Сейчас правоохранители разыскивают этих людей, ведь водитель скрылся с места смертельной аварии, а автобус тащил тело погибшей на большое расстояние.
Об этом сообщил заместитель начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины Михаил Сас.
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Полиция разыскивает пассажиров маршрутки
Водитель маршрутного средства двигался по маршруту, в салоне находилось несколько пассажиров,
– рассказал Сас.
Сейчас полиция разыскивает людей, которые были в салоне, чтобы провести допрос. Водитель, отметим, скрылся с места ДТП и не сообщил о нем в полицию.
Водителя задержали, он находится в медицинском учреждении – на освидетельствовании. По предварительной информации, на момент аварии он был трезв. Еще проводят экспертизу на наркотики.
О преступлении сообщили очевидцы аварии
О наезде правоохранителям сообщили двое очевидцев. Когда на место прибыли правоохранители они обнаружили лишь одну пострадавшую – 67-летнюю женщину.Обратите внимание! Погибшей оказалась 48-летняя монахиня Латинского кафедрального собора Львова Ольга Дуплеца. Другая потерпевшая – тоже монахиня.
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Главное о жуткой аварии во Львове:
- Трагедия произошла утром 20 ноября в центре Львова.
- Маршрутка №138 сбила двух женщин на пешеходном переходе.
- Одну женщину отбросило, другая – попала под автобус.
- Водитель на мгновение остановился, а затем скрылся с места аварии.
- Маршрутку остановили аж через полгорода, туда она протянула погибшую.
- Водитель – задержан.