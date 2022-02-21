Массовый переезд посольств во Львов: хватит ли места для всех дипломатических учреждений

На фоне угрозы полномасштабного наступления России ряд посольств переезжает во Львов. Городской голова Андрей Садовый рассказал, хватит ли для них места.

По словам мэра, 100 лет назад во Львове было очень много генеральных консульств большинства мировых стран. Сейчас городские власти обсуждают перспективу открытия здесь генеральных консульств.

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Во Львов переезжают посольства разных стран

По словам Садового, Львов всегда был приветливым и безопасным городом. Сейчас здесь можно заметить много машин с дипломатическими номерами, ведь сюда переехали посольства США, Австралии, Канады и Генеральное консульство Германии.

Ожидаем еще ряд дипломатических представительств. Чтобы вы понимали, все они с радостью хотели бы как можно быстрее вернуться в Киев, в столицу, и есть свои протоколы и они обязаны их выполнять,

– заметил Садовый.

Мэр отметил, что в городе пытаются помочь им всем, чем могут, ведь дипломатические представительства находятся в стрессе. В то же время Львов готовится к жизни в непредсказуемое время.

В городе возможно будут открывать генеральные консульства

Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

Садовый рассказал, что еще 100 лет назад во Львове было очень много генеральных консульств разных стран мира.

"Мы действительно говорим с нашими коллегами, чтобы они в перспективе выстраивали здесь генеральные консульства. Американцы начинают с Американского дома, который в ближайшее время будет открываться во Львове. Считаю, что практика присутствия дипломатов в одном, втором, в третьем городе – это чрезвычайно важно, потому что дает возможность им лучше узнать Украину", – отметил городской голова.

По его словам, существует иллюзия, что в мире много знают об Украине. Напряжение, которое сейчас существует в стране, с одной стороны отнимает много здоровья, а с другой – открывает ее для иностранцев.

"Например, во Львов приехали все ведущие телеканалы мира. Для них это культуральный шок, что есть такая жемчужина и они о ней не знали. Надо тем пользоваться, как и Киев пользуется. Другие города имели бы из этого тоже пользу", – добавил городской голова.

По словам Садового, фактически Украина является линией, которая отделяет демократию от тоталитаризма. И куда эта линия сдвинется, зависит от украинцев и всего мира.

"Надо максимально иметь с этого выгоду, чтобы нас узнали, увидели, что мы нормальные, адекватные, демократичные, что мы свободные люди!", – подытожил мэр.

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Коротко о переезде посольств во Львов

В Министерстве иностранных дел Германии 12 февраля заявили, что перенесут свое консульство из Днепра во Львов. Также ведомство запланировало уменьшить количество дипломатов в Киеве.

МИД Израиля также составляет план действий на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Среди вероятных шагов – перенос посольства из Киева во Львов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 февраля заявил, что посольство страны временно перенесут во Львов. Это сделали ради безопасности дипломатов.

В Великобритании также опасаются из-за новой агрессии России против Украины. Поэтому посольство страны временно перевозят из Киева во Львов.

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