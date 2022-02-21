По словам мэра, 100 лет назад во Львове было очень много генеральных консульств большинства мировых стран. Сейчас городские власти обсуждают перспективу открытия здесь генеральных консульств.

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Во Львов переезжают посольства разных стран

По словам Садового, Львов всегда был приветливым и безопасным городом. Сейчас здесь можно заметить много машин с дипломатическими номерами, ведь сюда переехали посольства США, Австралии, Канады и Генеральное консульство Германии.

Ожидаем еще ряд дипломатических представительств. Чтобы вы понимали, все они с радостью хотели бы как можно быстрее вернуться в Киев, в столицу, и есть свои протоколы и они обязаны их выполнять,

– заметил Садовый.

Мэр отметил, что в городе пытаются помочь им всем, чем могут, ведь дипломатические представительства находятся в стрессе. В то же время Львов готовится к жизни в непредсказуемое время.

"Честно говоря, жаль, что мы в стране этого не поняли еще несколько лет назад. Все расслабились и думали "ну хорошо, Россия — враг, она оккупировала часть нашей территории и ничего больше плохого не будет". Это большая ошибка. Россия была, есть и будет всегда источником агрессии", – отметил Садовый.

Поэтому украинцам необходимо быть максимально сильными. По словам Садового, каждый должен быть "львом", чтобы совместными усилиями положить русского медведя обратно в берлогу.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы находимся под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

В городе возможно будут открывать генеральные консульства

Садовый рассказал, что еще 100 лет назад во Львове было очень много генеральных консульств разных стран мира.

"Мы действительно говорим с нашими коллегами, чтобы они в перспективе выстраивали здесь генеральные консульства. Американцы начинают с Американского дома, который в ближайшее время будет открываться во Львове. Считаю, что практика присутствия дипломатов в одном, втором, в третьем городе – это чрезвычайно важно, потому что дает возможность им лучше узнать Украину", – отметил городской голова.

По его словам, существует иллюзия, что в мире много знают об Украине. Напряжение, которое сейчас существует в стране, с одной стороны отнимает много здоровья, а с другой – открывает ее для иностранцев.

"Например, во Львов приехали все ведущие телеканалы мира. Для них это культуральный шок, что есть такая жемчужина и они о ней не знали. Надо тем пользоваться, как и Киев пользуется. Другие города имели бы из этого тоже пользу", – добавил городской голова.

По словам Садового, фактически Украина является линией, которая отделяет демократию от тоталитаризма. И куда эта линия сдвинется, зависит от украинцев и всего мира.

"Надо максимально иметь с этого выгоду, чтобы нас узнали, увидели, что мы нормальные, адекватные, демократичные, что мы свободные люди!", – подытожил мэр.

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Коротко о переезде посольств во Львов

В Министерстве иностранных дел Германии 12 февраля заявили, что перенесут свое консульство из Днепра во Львов. Также ведомство запланировало уменьшить количество дипломатов в Киеве.

МИД Израиля также составляет план действий на случай полномасштабного вторжения России в Украину. Среди вероятных шагов – перенос посольства из Киева во Львов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 14 февраля заявил, что посольство страны временно перенесут во Львов. Это сделали ради безопасности дипломатов.

В Великобритании также опасаются из-за новой агрессии России против Украины. Поэтому посольство страны временно перевозят из Киева во Львов.

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